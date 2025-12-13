Mais de 180 ocorrências devido ao mau tempo registadas na Madeira

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira registou até às 12h00 deste sábado um total de 185 ocorrências relacionadas com as condições meteorológicas adversas nesta região.Na informação disponibilizada, o SRPC adianta que estas situações envolveram 422 operacionais e 192 meios técnicos.Destes incidentes, 107 foram quedas de árvores, cinco movimentos de massas, 15 ações preventivas de redução de risco, 12 sinalizações de perigo, 16 quedas de elementos de construção, 19 quedas de redes elétricas, três quedas de estruturas temporárias e oito remoções de elementos em perigo de queda.Também enuncia que 54 destas ocorrências foram no concelho do Funchal, seguindo-se Santa Cruz (37), Machico (34) Calheta (16), Ribeira Brava (14), Câmara de Lobos (11), Santana (5), Porto Santo (4), Porto Moniz (4), São Vicente (4) e Ponta do Sol (2).A Proteção Civil menciona que “todas as ocorrências foram prontamente resolvidas pelo patamar municipal”.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso vermelho (o mais grave) devido à forte agitação marítima até às 15h00 de hoje.A situação de forte precipitação e o vento colocaram a Madeira com aviso laranja até domingo.O arquipélago da Madeira está a ser afetado pela depressão Emília, com vento forte, queda de neve e chuva, que pode ser pontualmente forte.Jogos de futebol adiadosO jogo entre Marítimo e Benfica B, marcado para este sábado e a contar para a 14.ª jornada da II Liga, foi adiado para data a comunicar nas próximas horas, “devido à impossibilidade de voos para a Madeira”, informou a Liga Portugal.Também a Federação Portuguesa de Futebol indicou na sua calendarização que o jogo entre Marítimo e Valadares Gaia, dos oitavos de final da Taça de Portugal feminina, foi adiado quando deveria disputar-se a partir das 15h00.Estes adiamentos seguem-se ao do embate entre Nacional e Tondela, que se deveria disputar hoje e foi reagendado para segunda-feira, às 17h30, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.As condições meteorológicas adversas no aeroporto da Madeira obrigaram ao cancelamento do voo da formação tondelense, sendo que a partida estava inicialmente marcada para as 15h30 deste sábado.Mais de metade dos voos previstos no aeroporto da Madeira na sexta-feira, acabaram cancelados devido ao mau tempo, que inclui precipitação, vento forte e agitação marítima..Mau tempo condiciona aterragens e descolagens no aeroporto da Madeira pelo segundo dia consecutivo