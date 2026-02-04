Navios petroleiros não estão a conseguir atracar em Sines devido ao mau tempo, atrasando descarga de produtos energéticos.
Mau tempo impede descargas de navios e coloca pressão no gás

REN declara regime de contingência e autoriza operadores a usar gás da reserva nacional para precaver falhas. Mas sistema não está em risco, aguenta 92 dias. É em Pombal que está enterrada a reserva.
Carla AguiarSónia Santos Pereira
Mau Tempo
energia
Gás
depressão Kristin

