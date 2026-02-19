Mau tempo: estimativas apontam para 90.000 alunos afetados pelo encerramento parcial ou total das escolas

Um inquérito promovido pela Missão Escola Pública (MEP) – um movimento apartidário de professores -, com 115 respostas (14,2% do universo nacional), revela que as recentes intempéries tiveram um impacto significativo e transversal no território continental. Segundo o estudo divulgado esta quinta-feira (19 de fevereiro), 70,4% dos agrupamentos/escolas não agrupadas (81 em 115) reportaram ter sido afetados. As regiões Centro (85,7%) e Lisboa e Vale do Tejo (82,9%) registaram maior incidência. Das escolas que sofreram os efeitos do mau tempo, 32,1% registaram encerramento total ou parcial, tendo sido fechadas 157 escolas na amostra. Foram diretamente atingidos cerca de 32 700 alunos, estimando a MEP que o impacto possa ter abrangido aproximadamente 90 000 alunos a nível nacional.A MEP conclui ainda que 93,8% das escolas afetadas necessitaram de reparações, “sendo que uma parte significativa das intervenções ainda se encontra por iniciar ou em curso”. Muitas dessas escolas ativaram planos para minimizar a perda de aprendizagens. “17,4% dos agrupamentos indicaram ter adotado medidas de mitigação da perda de aprendizagens, centradas sobretudo no ajustamento da planificação, reprogramação de avaliações e reforço do apoio educativo”, explica o movimento em comunicado.A recolha de dados iniciou-se no dia 15 de fevereiro e mantém-se em aberto, “de modo a permitir a consolidação de uma amostra mais robusta e representativa do território continental”.O inquérito visa apurar a extensão dos danos registados, eventuais encerramentos de estabelecimentos, número de alunos afetados, condições de funcionamento das escolas, necessidade de reparações decorrentes das intempéries e articulação com as entidades competentes, analisando igualmente a existência de necessidades de obras ou intervenção estrutural previamente identificadas.(em atualização)