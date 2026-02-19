Mau tempo: estimativas apontam para 90.000 alunos afetados pelo encerramento parcial ou total das escolas
Missão Escola Pública divulgou os resultados de um inquérito promovido junto dos diretores escolares. Revela que as recentes intempéries tiveram impacte significativo e transversal no país.
Um inquérito promovido pela Missão Escola Pública (MEP) – um movimento apartidário de professores -, com 115 respostas (14,2% do universo nacional), revela que as recentes intempéries tiveram um impacto significativo e transversal no território continental. Segundo o estudo divulgado esta quinta-feira (19 de fevereiro), 70,4% dos agrupamentos/escolas não agrupadas (81 em 115) reportaram ter sido afetados. As regiões Centro (85,7%) e Lisboa e Vale do Tejo (82,9%) registaram maior incidência. Das escolas que sofreram os efeitos do mau tempo, 32,1% registaram encerramento total ou parcial, tendo sido fechadas 157 escolas na amostra. Foram diretamente atingidos cerca de 32 700 alunos, estimando a MEP que o impacto possa ter abrangido aproximadamente 90 000 alunos a nível nacional.

A MEP conclui ainda que 93,8% das escolas afetadas necessitaram de reparações, “sendo que uma parte significativa das intervenções ainda se encontra por iniciar ou em curso”. Muitas dessas escolas ativaram planos para minimizar a perda de aprendizagens. “17,4% dos agrupamentos indicaram ter adotado medidas de mitigação da perda de aprendizagens, centradas sobretudo no ajustamento da planificação, reprogramação de avaliações e reforço do apoio educativo”, explica o movimento em comunicado.

A recolha de dados iniciou-se no dia 15 de fevereiro e mantém-se em aberto, “de modo a permitir a consolidação de uma amostra mais robusta e representativa do território continental”.

O inquérito visa apurar a extensão dos danos registados, eventuais encerramentos de estabelecimentos, número de alunos afetados, condições de funcionamento das escolas, necessidade de reparações decorrentes das intempéries e articulação com as entidades competentes, analisando igualmente a existência de necessidades de obras ou intervenção estrutural previamente identificadas.

(em atualização)

