Matosinhos. Jovem de 19 anos identificado pela PSP como autor de disparos contra pessoas na via pública

A PSP identificou esta sexta-feira, 23 de outubro, um jovem de 19 anos como suspeito de disparos contra pessoas na via pública ocorridos em Matosinhos no mês de junho, situação que provocou ferimentos em cinco vítimas.

O incidente em causa aconteceu a 28 de junho, por volta das 20h20: várias pessoas que circulavam na zona da Rua Roberto Ivens/Avenida da República, em Matosinhos, foram atingidas por projéteis de chumbo, presumivelmente disparados através de uma arma de pressão de ar, recorda a PSP em comunicado.

Durante a investigação, além de terem recuperado e apreendido no local três projéteis de chumbo, as autoridades identificaram cinco vítimas, quatro homens e uma mulher, que apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros. Uma delas, contudo, recebeu assistência médica num hospital.

"As diligências de investigação posteriormente desenvolvidas permitiram recolher elementos que conduziram à identificação do presumível autor dos disparos, um indivíduo de 19 anos de idade", informa a PSP.

Foi na casa deste jovem que o Comando Metropolitano do Porto da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, deu esta sexta-feira cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma de ar comprimido, de calibre 4,5 mm, que estava escondida no exterior e que terá sido utilizada para disparar contra as pessoas.

"Os factos e o resultado das diligências desenvolvidas foram comunicados à Autoridade Judiciária competente, prosseguindo o inquérito com vista ao completo esclarecimento das circunstâncias da ocorrência e ao apuramento das correspondentes responsabilidades criminais", explica a PSP.