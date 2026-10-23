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Sociedade

Matosinhos. Jovem de 19 anos identificado pela PSP como autor de disparos contra pessoas na via pública

PSP realizou buscas na casa do suspeito, tendo apreendido uma arma de ar comprimido, de calibre 4,5 mm, que estava escondida no exterior.
Sofia Fonseca
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A PSP identificou esta sexta-feira, 23 de outubro, um jovem de 19 anos como suspeito de disparos contra pessoas na via pública ocorridos em Matosinhos no mês de junho, situação que provocou ferimentos em cinco vítimas.

O incidente em causa aconteceu a 28 de junho, por volta das 20h20: várias pessoas que circulavam na zona da Rua Roberto Ivens/Avenida da República, em Matosinhos, foram atingidas por projéteis de chumbo, presumivelmente disparados através de uma arma de pressão de ar, recorda a PSP em comunicado.

Durante a investigação, além de terem recuperado e apreendido no local três projéteis de chumbo, as autoridades identificaram cinco vítimas, quatro homens e uma mulher, que apresentavam ferimentos aparentemente ligeiros. Uma delas, contudo, recebeu assistência médica num hospital.

"As diligências de investigação posteriormente desenvolvidas permitiram recolher elementos que conduziram à identificação do presumível autor dos disparos, um indivíduo de 19 anos de idade", informa a PSP.

Foi na casa deste jovem que o Comando Metropolitano do Porto da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, deu esta sexta-feira cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo sido apreendida uma arma de ar comprimido, de calibre 4,5 mm, que estava escondida no exterior e que terá sido utilizada para disparar contra as pessoas.

"Os factos e o resultado das diligências desenvolvidas foram comunicados à Autoridade Judiciária competente, prosseguindo o inquérito com vista ao completo esclarecimento das circunstâncias da ocorrência e ao apuramento das correspondentes responsabilidades criminais", explica a PSP.

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