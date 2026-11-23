A ministra do Ambiente garantiu esta segunda-feira, 23 de novembro, em Manteigas, que apesar de se estar no Parque Natural da Serra da Estrela, uma área protegida, não haverá obstáculos às obras necessárias para salvaguardar a segurança da população perante intempéries como aquela que aconteceu na semana passada. “Segurança acima de tudo. Se for necessário cortar árvores, as árvores serão cortadas de imediato”, disse Maria da Graça Carvalho em declarações à RTP Notícias.

A governante deslocou-se a Manteigas para acompanhar as intervenções destinadas a minimizar os impactos das cheias recentemente ocorridas no concelho, tendo admitido que “a obra mais complexa é dar estabilidade à encosta”, que tem um grande declive e muita água subterrânea. “Torna a massa de terra muito fluída”, disse, referindo ainda a necessidade de direcionar caudais.

Além disso, segundo Maria da Graça Carvalho, será necessário analisar o arvoredo e retirar árvores que mesmo estando de pé estejam a fazer peso na encosta, e as casas que possam estar em risco. “Serão poucas”, disse, já que a maioria estará desabitada, acrescentou.

No ribeiro, salientou a ministra, depois de limpar, será preciso uma nova ponte, já que a existente “constituiu um obstáculo na ribeira da vila”.

A autarquia de Manteigas declarou o fim da situação de alerta municipal que esteve em vigor durante o fim de semana, devido às previsões de chuva intensa depois de a vila ter sido afetada por precipitação intensa na quarta-feira à noite que causou cheias e o arrastamento de detritos, lamas e pedras, pelas ruas da localidade e pela ribeira.

