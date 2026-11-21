Na noite de quarta-feira, as chuvas intensas provocaram um deslize de terras que obstruíram o leito da ribeira e causaram inundações em várias casas. Segundo o subcomandante regional da Proteção Civil, João Rodrigues, a encosta que ruiu era feita da rocha granítica conhecida como saibro e estava já "bastante deteriorada", tendo arrastado também algumas árvores centenárias que ajudaram a bloquear o leito e arrastaram rocha consigo devido ao peso.

"Estão empenhadas, praticamente desde a primeira hora, cerca de 31 entidades, 302 operacionais e 120 meios das diferentes forças e do Serviço de Proteção Civil. Não se registam vítimas, registaram-se dois deslocados, digamos assim, preventivamente", acrescentou o sub-comandante, na conferência de imprensa.

Nos últimos dias, foram lançados vários esforços para desobstruir as terras que bloquearam o caminho da água de modo a garantir que o escoamento é possível, incluindo a criação de uma bacia de retenção este sábado para escoar os detritos que possam ser arrastados.

"Todos os trabalhos que também foram feitos estão a ajudar a que essa linha de água possa fluir e que possa, no fundo, fazer o trabalho que é esperado dela", acrescentou Flávio Massano, que agradeceu à população por ter "adotado medidas de autoproteção", e sublinhou que a autarquia e a GNR estão "posicionadas" para prevenir e para "cautelar o fecho de algumas vias que não seriam transitáveis".

"Vamos continuar com todas as forças de proteção civil e de segurança no terreno, vamos estar a monitorizar hora a hora, em real time, aquilo que está a acontecer", garantiu ainda o presidente da Câmara.