Um deslizamento de terras, provocado pela precipitação intensa, atingiu Manteigas na noite desta quarta-feira (18), deixando várias pessoas desalojadas e causando danos materiais em toda a vila, no distrito da Guarda. As ruas ficaram inundadas e foram invadidas por lama, pedras e outros detritos arrastados pela força da água. Não há, no entanto, registo de feridos ou desaparecidos.

"Temos desalojados e muitos danos", afirmou o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, em declarações à Rádio Renascença. O autarca descreveu um cenário de destruição, com a vila inundada e bastante lama acumulada nas ruas, garantindo, contudo, que "as pessoas estão todas bem".