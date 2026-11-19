Chuva intensa provoca cheias rápidas em Manteigas e deixa desalojados. Veja as imagens
Um deslizamento de terras, provocado pela precipitação intensa, atingiu Manteigas na noite desta quarta-feira (18), deixando várias pessoas desalojadas e causando danos materiais em toda a vila, no distrito da Guarda. As ruas ficaram inundadas e foram invadidas por lama, pedras e outros detritos arrastados pela força da água. Não há, no entanto, registo de feridos ou desaparecidos.
"Temos desalojados e muitos danos", afirmou o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, em declarações à Rádio Renascença. O autarca descreveu um cenário de destruição, com a vila inundada e bastante lama acumulada nas ruas, garantindo, contudo, que "as pessoas estão todas bem".
Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela explicou à agência Lusa que a ocorrência afetou toda a localidade e resultou da "precipitação intensa e arrastamento de detritos com as águas".
De acordo com a Proteção Civil, estão mobilizados no terreno 93 operacionais, apoiados por 33 viaturas, para responder às consequências da ocorrência.
Várias imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram a dimensão das inundações, com ruas cobertas de água e lama e pedras arrastadas pela corrente. A página Meteo Trás-os-Montes – Portugal" partilhou alguns desses registos ao longo da noite.