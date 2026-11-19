Algumas das principais ruas de Manteigas já foram limpas, após a enxurrada de água e lama que atingiu a vila na noite de quarta-feira, mas as atividades escolares do ensino primário e pré-escolar estão suspensas esta quinta-feira, 19 de novembro. Pelo menos, duas pessoas ficaram desalojadas em consequênca da enxurrada que se seguiu a fortes chuvas que caíram sobre a vila.

Num vídeo divulgado pelas 23:45 de quarta-feira na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, destacou que não estavam reunidas as condições para abrir a escola para esses níveis de ensino. No entanto, considerou que estavam garantidas as condições para decorrerem as aulas para os alunos da C+S e Secundária, bem como para a abertura do infantário O Favo de Mel.