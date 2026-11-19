Aulas suspensas e duas pessoas desalojadas após enxurrada em Manteigas
Algumas das principais ruas de Manteigas já foram limpas, após a enxurrada de água e lama que atingiu a vila na noite de quarta-feira, mas as atividades escolares do ensino primário e pré-escolar estão suspensas esta quinta-feira, 19 de novembro. Pelo menos, duas pessoas ficaram desalojadas em consequênca da enxurrada que se seguiu a fortes chuvas que caíram sobre a vila.
Num vídeo divulgado pelas 23:45 de quarta-feira na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Manteigas, Flávio Massano, destacou que não estavam reunidas as condições para abrir a escola para esses níveis de ensino. No entanto, considerou que estavam garantidas as condições para decorrerem as aulas para os alunos da C+S e Secundária, bem como para a abertura do infantário O Favo de Mel.
O autarca explicou que devido a um deslizamento de terras ocorrido em fevereiro, essa massa chegou na quarta-feira à vila de Manteigas.
"Grande parte dos detritos acabou por passar pela nossa vila, galgar as pontes e inundar as ruas", frisou, sublinhando que foi ativado o plano de emergência municipal desde o início da ocorrência, pelas 20:30 de quarta-feira.
Flávio Massano realçou que os trabalhos vão prolongar-se pelos próximos dias, sublinhando que o foco seria identificar os desalojados. Pelo menos duas pessoas ficaram desalojadas e foram encaminhadas pelo serviço de ação social do município, acrescentou, garantindo que até àquele momento não havia registo de vítimas.
Já na manhã desta quinta-feira, numa nova mensagem nas redes sociais, o autarca garantiu que algumas das principais ruas de Manteigas já foram limpas. “Em poucas horas, com o esforço e o empenho das várias forças de proteção civil, das forças de segurança e de toda a comunidade em geral, conseguimos repor a normalidade possível em algumas das principais ruas afetadas pelo arrastamento de lamas desta noite”, disse.
Mais de 100 operacionais estavam Às 06:30, 115 operacionais, com o apoio de 45 veículos, estavam a realizar trabalhos de remoção de detritos e limpezas de via. "O trabalho será moroso”, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.
A vila foi afetada por precipitação intensa na quarta-feira à noite que causou cheias e o arrastamento de detritos, lamas e pedras, pelas ruas da localidade. O alerta foi dado pelas 20h25.
A estrada nacional 232 está encerrada entre a Casa de São Lourenço e Mnateigas.