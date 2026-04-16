Manifestação e greves ameaçam encerrar escolas esta sexta-feira
FOTO: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Manifestação e greves ameaçam encerrar escolas esta sexta-feira

Responsáveis aconselham pais a confirmar se as escolas estão abertas e a prepararem-se para faltar ao trabalho. Manifestação promovida pela CGTP e paralisações afetam o setor público e o setor privado
Cynthia Valente
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