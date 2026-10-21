Manifestantes a chegar ao Rossio sem tendas, mas com malas de campismo e sacos-cama
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Sociedade

Manifestantes a chegar ao Rossio sem tendas, mas com malas de campismo e sacos-cama

Manifestantes vão cantando canções como "Grândola, Vila Morena", enquanto um grupo faz skate após ter montado uma rampa onde está grafitada a palavra “Resiste”.
David Pereira
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Várias dezenas de manifestantes já se encontram na praça D. Pedro IV, no Rossio, em Lisboa, para mais uma noite de protestos contra a habitação.

Os manifestantes vão chegando à praça lisboeta sem tendas, mas com malas de campismo, sacos-cama e esteiras, de acordo com o Observador.

Refira-se que foi votado na assembleia popular desta terça-feira, mesmo após a intervenção da PSP para os retirar, voltar a montar tendas esta quarta-feira.

Os manifestantes vão cantando canções como "Grândola, Vila Morena", enquanto um grupo faz skate após ter montado uma rampa onde está grafitada a palavra “Resiste”.

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Entre manifestações e as denominadas acampadas, com centenas ou milhares de manifestantes, os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades, dias depois da aprovação parlamentar da nova lei do arrendamento, agora em discussão na especialidade.

As iniciativas, promovidas por movimentos cívicos e difundidas pelas redes sociais, reivindicam medidas que respondam à crise no setor, o controlo dos preços dos bens essenciais e dos combustíveis e defendem impostos sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do setor bancário.

A 15 de outubro, o movimento que protestava no Porto, com uma acampada, denunciou uma carga policial violenta durante a madrugada que causou ferimentos em 39 dos participantes, dois dos quais ficaram em estado grave, e em um polícia. Em Lisboa, as autoridades removeram dezenas de tendas do Rossio ao início da manhã de terça-feira e detiveram 55 manifestantes, que serão presentes a juiz no dia 27.

Os promotores dos protestos prometem continuar nas ruas.

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