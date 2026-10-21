Manifestantes a chegar ao Rossio sem tendas, mas com malas de campismo e sacos-cama
Várias dezenas de manifestantes já se encontram na praça D. Pedro IV, no Rossio, em Lisboa, para mais uma noite de protestos contra a habitação.
Os manifestantes vão chegando à praça lisboeta sem tendas, mas com malas de campismo, sacos-cama e esteiras, de acordo com o Observador.
Refira-se que foi votado na assembleia popular desta terça-feira, mesmo após a intervenção da PSP para os retirar, voltar a montar tendas esta quarta-feira.
Os manifestantes vão cantando canções como "Grândola, Vila Morena", enquanto um grupo faz skate após ter montado uma rampa onde está grafitada a palavra “Resiste”.
Entre manifestações e as denominadas acampadas, com centenas ou milhares de manifestantes, os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto a 10 de outubro e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades, dias depois da aprovação parlamentar da nova lei do arrendamento, agora em discussão na especialidade.
As iniciativas, promovidas por movimentos cívicos e difundidas pelas redes sociais, reivindicam medidas que respondam à crise no setor, o controlo dos preços dos bens essenciais e dos combustíveis e defendem impostos sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do setor bancário.
A 15 de outubro, o movimento que protestava no Porto, com uma acampada, denunciou uma carga policial violenta durante a madrugada que causou ferimentos em 39 dos participantes, dois dos quais ficaram em estado grave, e em um polícia. Em Lisboa, as autoridades removeram dezenas de tendas do Rossio ao início da manhã de terça-feira e detiveram 55 manifestantes, que serão presentes a juiz no dia 27.
Os promotores dos protestos prometem continuar nas ruas.