Mais de uma centena de estudantes concentrados em Lisboa contra descongelamento das propinas

Mais de uma centena de estudantes do ensino superior estavam esta quarta-feira, 21 de outubro, concentrados em Lisboa em protesto contra a intenção do Governo de descongelar o valor das propinas, que não sofre alterações desde 2020.

“A propina é para acabar, não é para aumentar”, gritam os manifestantes, que estão desde as 17:00 concentrados em frente à Culturgest, junto à sede do Governo, no Campus XXI, em Lisboa.

O protesto foi convocado por associações de estudantes de várias instituições de ensino superior da capital portuguesa, contra a proposta de atualização, em linha com a inflação, do valor máximo das propinas a partir do ano letivo 2027/2028.

Entre as dezenas de cartazes exibidos pelos estudantes leem-se mensagens como “Educação não é um negócio”, “O financiamento foi cano abaixo” ou algumas indiretas para o primeiro-ministro, Luís Montenegro, como “Com 55 imóveis pago o curso” ou “E nós é que somos egoístas?”.