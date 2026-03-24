Estudantes manifestam-se em Lisboa e ministro defende atualização das propinas segundo a taxa de inflação

Fernando Alexandre, ministro da Educação, defendeu esta terça-feira 24 de março, o aumento das propinas de acordo com a inflação."Aquilo que defendemos é que, de facto, a propina deve até ser atualizada de acordo com a taxa de inflação, porque, de facto, tem vindo a diminuir nos últimos anos", afirmou Fernando Alexandre no final de uma reunião, em Lisboa, com associações e federações de estudantes do ensino superior.Ainda assim, o governante não dá como certo o aumento, uma vez que “a discussão do orçamento [do Estado] será iniciada em breve e será discutido em Conselho de Ministros”.Quanto à capacidade de alojamento, o ministro garante que o próximo ano letivo começará com mais 14 mil camas nas residências, assegurando que há obras a ser concluídas que permitirá esse reforço nos "próximos meses"..Estas declarações surgem no dia em que largas centenas de estudantes universitários de todo o país se manifestam em Lisboa pela gratuitidade no ensino superior, melhores bolsas e mais alojamento.No dia nacional do estudante, que esta terça-feira se assinala, mais de 50 estruturas do Movimento Associativo Estudantil (MAE) de diferentes zonas do país, entre associações de estudantes, associações académicas, núcleos, grupos académicos, tunas e comissões de residentes, participam na manifestação que começou no Rossio e vai terminar em frente à Assembleia da República.“Queremos um ensino superior para todos e cada vez há menos estudantes a entrar no ensino superior e são mais suscetíveis os mais pobres que não conseguem entrar” disse à Lusa o porta-voz da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, uma das organizadoras da manifestação.Vasco Josué defendeu a gratuitidade das propinas, referindo que a sua bolsa é insuficiente e que sobram apenas 20 euros e pouco mais para a alimentação.O protesto junta largas centenas de estudantes de várias zonas do país e entre os cartazes destacam-se as frases: “com as residências da FCT[ Faculdade de Ciências e Tecnologias] por abrir, onde vamos dormir?” e a “Educação é um direito”. .Superior: alunos vão para a rua para exigir ensino gratuito e de qualidade