Mais de mil bombeiros combatem quatro fogos na região Norte
Mais de mil bombeiros estavam às oito horas da manhã envolvidos no combate aos quatro maiores incêndios ativos na região Norte, sendo os de Torre de Moncorvo, Arouca e Santo Tirso os que mobilizam mais meios, segundo fonte da proteção civil.
“Começámos a noite de ontem [terça-feira] com oito incêndios e começamos o dia de hoje com quatro. Estamos a falar do de Torre de Moncorvo, que mantém duas frentes ativas e tem neste momento 491 operacionais, com o apoio de 157 meios terrestres”, disse José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
De acordo com José Rodrigues, durante a noite foram feitos trabalhos com máquinas de rasto e fogo de supressão e de combate e a humidade registada ajudaram as frentes deste incêndio em Torre de Moncorvo, que deflagrou às 15h58 de sábado em Cabeça Boa, no distrito de Bragança.
“Outro incêndio ainda em curso é o que deflagrou às 17h40 de segunda-feira em Rebordões, Santo Tirso, que mobiliza 239 operacionais, com o apoio de 76 meios terrestres. O fogo tem neste momento uma frente ativa, mas chegou a ter três. Podemos dizer que os trabalhos durante a noite decorreram favoravelmente”, indicou.
Em curso estava ainda esta manhã, o incêndio que deflagrou às 19h25 de terça-feira em Retorta, concelho de Monção, e que às oito horas mobilizava 60 operacionais, com o apoio de 17 veículos.
“Já o incêndio em Arouca tem duas frentes ativas em zonas de difícil acesso. A redução da temperatura durante a noite, a acalmia do vento e a entrada de humidade permitiram que se fizesse muito trabalho com máquinas de rasto e fogo de supressão e neste momento a situação é mais favorável que ontem [terça-feira] à noite”, referiu.
José Rodrigues disse que o despiste e capotamento do veículo dos bombeiros Voluntários de Arouca numa zona de difícil acesso, que causou quatro feridos, levou à movimentação de alguns meios para dar apoio à retirada das vítimas.
“Vão ser empenhados agora de manhã meios aéreos e vamos ver como vai decorrer durante o dia, sendo que a meteorologia prevê alguma probabilidade de chuva, entrada de humidade, que são coisas favoráveis, retirando a parte do vento, que vai aumentar durante o dia na região”, disse.