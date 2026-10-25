“Mais casas, menos bastão!”: acampadas regressam com concentrações em Lisboa e no Porto

As manifestações em defesa do direito à habitação vão voltar às praças de Lisboa e Porto em concentrações marcadas para hoje, horas após as cargas policiais sobre os manifestantes.

Na rede social Instagram, a Acampada de Lisboa convoca o protesto “Mais casas, menos bastão!” para hoje, às 17h00, na Praça D. Pedro IV, onde às primeiras horas do dia uma carga policial, à bastonada e com recurso a balas de borracha e cães, fez vários feridos e detenções. “Junta-te a nós!”, apela a convocatória, garantindo que “a Acampada sobreviveu e resiste” e que a “violência policial bruta […] não será tolerada”.

Na mesma publicação, a Acampada de Lisboa denuncia a “violência estatal” comandada pelo Governo, “usada para intimidar, silenciar, desmobilizar o povo que quer lutar pelos seus direitos”.

A intervenção policial sobre os manifestantes que se concentravam nas praças de Lisboa e Porto esta madrugada “não é um excesso isolado, é a repressão de um Estado que protege a propriedade enquanto agride quem luta pelo direito à habitação”, denuncia, alertando que “o fascismo” se está a alastrar. "A cada bastonada, mais organização, a cada ameaça, mais solidariedade. O medo não vencerá”, vinca a Acampada de Lisboa.