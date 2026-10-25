Intervenção da PSP na Acampada de Lisboa, no Rossio, na madrugada de 25 de outubro.
Intervenção da PSP na Acampada de Lisboa, no Rossio, na madrugada de 25 de outubro.Foto: José Sena Goulão/Lusa
Sociedade

Violência "desproporcional", denuncia Acampada de Lisboa. Veja imagens dos confrontos

Movimento acusa a PSP de agredir pessoas que se concentram pacificamente. Plataforma Casa para Viver solidarizou-se e convocou concentração para 27 de outubro frente à Assembleia da República.
Carla Alves Ribeiro
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O movimento Acampada de Lisboa acusa a Polícia de Segurança Pública (PSP) de exercer violência "desproporcional" nas concentrações no Rossio.

"No outro dia a PSP deteve pessoas a dormir e a PSP diz que essas pessoas estavam a resistir. Como é que uma pessoa a dormir está a resistir? Isso é totalmente desproporcional. Ou seja, a atuação que a Polícia de Segurança Pública tem sido partir cabeças, mandar pessoas para o chão - ficaram com dores de cabeça tiveram que ser hospitalizadas -, partir braços, perseguir pessoas durante horas e horas pela Baixa de Lisboa", acusa João Veloso, porta-voz do Movimento Acampada de Lisboa em declarações à SIC Notícias.

Em comunicado nas redes sociais, a Acampada de Lisboa diz que "dezenas de manifestantes foram brutalmente agredidos pela polícias de intervenção. Destes, mais de 20 foram para o Hospital de São José e muitos outros foram assistidos no local pela equipa de cuidados da Acampada".

O movimento considera que o objetivo da polícia não foi apenas o de remover as tendas de Lisboa, mas de "encurralar-nos e fazer-nos sentir medo".

Paulo Macedo do Sindicato dos Policias Portugueses, ouvido pela mesma estação televisiva, considera que a PSP "tem demonstrado muita tolerância, muito diálogo, e uma capacidade e vontade muito grande de resolver as coisas da melhor forma".

Para o representante do sindicato dos polícias, as imagens dos acontecimentos desta madrugada revelam que "a polícia vai avançando e antes da polícia chegar junto dos manifestantes, já há manifestantes a avançarem contra a polícia com portas na mão e com outros objetos, garrafas pelo ar e por aí fora".

Em comunicado emitido por volta das seis da manhã, a PSP diz que “desenvolveu todas as diligências” para que os manifestantes retirassem as tendas voluntariamente, mas “tornou-se necessária a intervenção policial” dado o “não acatamento das orientações transmitidas” de forma a “repor a legalidade e assegurar a utilização regular dos espaços públicos”.

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Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.JOSE SENA GOULAO
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.JOSE SENA GOULAO
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.JOSE SENA GOULAO
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.JOSE SENA GOULAO
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.JOSE SENA GOULAO
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.
Acampada de Lisboa na madrugada de 25 de outubro.JOSE SENA GOULAO
Acampada do Porto na madrugada de 25 de outubro.
Acampada do Porto na madrugada de 25 de outubro.ESTELA SILVA
Acampada do Porto na madrugada de 25 de outubro.
Acampada do Porto na madrugada de 25 de outubro.ESTELA SILVA
Acampada do Porto na madrugada de 25 de outubro.
Acampada do Porto na madrugada de 25 de outubro.ESTELA SILVA

A Acampada de Lisboa marcou uma nova assembleia no Rossio ás 17 horas deste domingo para decidir os próximos passos.

Já a plataforma Casa para Viver solidarizou-se com as acampada, dizendo que "às 2h00, a polícia carregou sobre manifestantes pacíficos com bastonadas, cães e balas de borracha", e que "quem estava nas acampadas não cometeu crime nenhum. Estava a exercer um direito constitucional, o direito de manifestação, para defender outro direito constitucional, o direito à habitação".

A plataforma critica a atuação da PSP. "Escolher a madrugada para lançar cães e disparar balas de borracha sobre pessoas que dormiam ou se manifestavam pacificamente é uma decisão política. Mostra que este Governo prefere reprimir quem denuncia a crise da habitação a resolver a própria crise".

A plataforma marcou uma concentração para a próxima terça-feira, 27 de outubro, às 18h30, frente à Assembleia da República. "Juntamo-nos para dizer que não aceitamos que nos limitem o direito a nos manifestarmos e a viver numa habitação digna".

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