Violência "desproporcional", denuncia Acampada de Lisboa. Veja imagens dos confrontos

O movimento Acampada de Lisboa acusa a Polícia de Segurança Pública (PSP) de exercer violência "desproporcional" nas concentrações no Rossio.

"No outro dia a PSP deteve pessoas a dormir e a PSP diz que essas pessoas estavam a resistir. Como é que uma pessoa a dormir está a resistir? Isso é totalmente desproporcional. Ou seja, a atuação que a Polícia de Segurança Pública tem sido partir cabeças, mandar pessoas para o chão - ficaram com dores de cabeça tiveram que ser hospitalizadas -, partir braços, perseguir pessoas durante horas e horas pela Baixa de Lisboa", acusa João Veloso, porta-voz do Movimento Acampada de Lisboa em declarações à SIC Notícias.

Em comunicado nas redes sociais, a Acampada de Lisboa diz que "dezenas de manifestantes foram brutalmente agredidos pela polícias de intervenção. Destes, mais de 20 foram para o Hospital de São José e muitos outros foram assistidos no local pela equipa de cuidados da Acampada".

O movimento considera que o objetivo da polícia não foi apenas o de remover as tendas de Lisboa, mas de "encurralar-nos e fazer-nos sentir medo".