Macau, uma ligação profunda e transformadora (II)

Se o percurso académico ajudou a prolongar a permanência de Álvaro Rodrigues em Macau, foi a advocacia que acabou por lhe abrir definitivamente as portas da cidade. Constituída em novembro de 1995, com a fusão dos escritórios dirigidos por Rui José da Cunha e por António Correia, a sociedade C&C Advogados começou a operar dois meses depois, altura em que integrou, na qualidade de advogado estagiário, a primeira equipa de causídicos do novo gabinete de advocacia.

“Há duas pessoas que deram nome e deram vida a esta casa: o dr. Rui Cunha e o dr. António Correia. A fusão dos escritórios que lideravam ocorreu em novembro de 1995 e a C&C Advogados começou a funcionar em pleno nos primeiros dias de janeiro de 1996”, relembra. “Nessa altura, passei a fazer parte do projeto como jovem estagiário. Ainda cá estou hoje, 30 anos depois. Ainda cá estou e pretendo estar até quando me for possível”, assegura. “A C&C é, para mim, muito mais do que trabalho. É uma vida”, remata Álvaro Rodrigues.

O templo da ordem

Como jovem estagiário primeiro, e como advogado por direito próprio depois, Álvaro Rodrigues acompanhou as grandes transformações de Macau: o regresso à administração chinesa em 1999, o crescimento e a transformação da indústria do jogo e o reforço do papel de Macau como plataforma preferencial para os países de língua portuguesa.

A sociedade C&C Advogados – da qual é atualmente sócio e onde lidera a equipa de contencioso – testemunhou o seu crescimento profissional, os desafios superados e as relações de confiança construídas ao longo de décadas, num percurso que se fez de pequenos e grandes momentos, e de pequenas e grandes vitórias, mas também de experiências inesquecíveis.

“O edifício do Antigo Tribunal tem, para mim, um simbolismo muito especial. Foi ali que comecei o meu estágio e, se não estou em erro, creio que me posso gabar de ter sido o primeiro advogado oriundo dos países de língua portuguesa que iniciou a sua formação, enquanto advogado estagiário, naquelas instalações”, sublinha.

Inaugurado em 1951, o edifício, construído num estilo eclético com forte influência neoclássica, deixou uma impressão indelével no jovem causídico. A solenidade do espaço, a gravidade dos corredores e o peso da história ajudaram a reforçar, ao fim de cinco anos de estudo intenso, o sentido de pertença a uma cidade que lhe ofereceu oportunidades singulares. Para Álvaro Rodrigues, o Antigo Tribunal simboliza continuidade e enraizamento. O experiente profissional em que se tornou aplaude com satisfação a recente recuperação do edifício e o retomar anunciado das funções que outrora desempenhou.