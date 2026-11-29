Sociedade
Luzes de Natal já brilham em Lisboa (veja as fotos)
Capital inaugurou este domingo a iluminação natalícia, com a grande árvore do Terreiro do Paço a atrair milhares de pessoas
Lisboa entrou oficialmente na época natalícia com a inauguração das iluminações de Natal, esta noite, na Praça do Comércio.
A cerimónia foi assinalada pelo acender das luzes da grande árvore do Terreiro do Paço, pelo autarca Carlos Moedas, acompanhado por um grupo de crianças.
A Orquestra Tejo, com uma banda sonora original de Diogo Clemente, e o concerto de Ana Moura animaram a celebração.
Cerca de 300 drones iluminaram depois o céu da capital, num espetáculo de figuras e mensagens luminosas, seguido de uma segunda sessão de fogo de artifício.
As luzes ficam ligadas até 6 de janeiro.