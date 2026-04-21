Visita de Lula arranca com manifestações. "Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão" versus "Fascismo nunca mais"

Num lado, em frente ao Palácio de Belém, apoiantes do Chega apelam a André Ventura que vá "em frente", porque está ali a sua gente. A uns 10 metros, apoiantes do núcleo local do PT, o partido do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, apelam à paz e pedem: "Fascismo, nunca mais."Algumas centenas de pessoas concentraram-se esta terça-feira, 21 de abril, numa manifestação de apoio ao presidente brasileiro Lula da Silva, e noutra manifestação contra, promovida pelo partido Chega..A encabeçar o protesto, André Ventura, afirmou que já há muitos corruptos: "Não queremos mais." Num palco montado no relvado, a primeira intervenção ficou a cargo do deputado do Chega, Marcus Santos, que vincou que "Portugal é dos portugueses e o Brasil é dos brasileiros"."Portugal não é uma lavandaria de corrupção política", vincou a deputada Marta Silva, por seu turno.Toda esta mobilização decorre enquanto, no palácio de São Bento, Lula da Silva é recebido por Luís Montenegro. O presidente brasileiro chegou com uma comitiva de cinco ministros para discutir temas da agenda bilateral dos países, encerrando a sua viagem pela Europa, que incluiu também passagens pela Espanha e pela Alemanha.Portugal detém a segunda maior comunidade brasileira no exterior, superada apenas por aquela nos EUA. Segundo dados do Governo do Brasil, "contando-se os brasileiros que também possuem nacionalidade portuguesa, estima-se que a comunidade possa chegar a mais de 700 mil nacionais em território português", informam em nota oficial sobre a visita. A discussão deverá centrar-se em questões de impacto na vida deste cidadãos, nomeadamente após as alterações às leis da imigração e da nacionalidade. "O governo brasileiro mantém constante e franco diálogo com as autoridades portuguesas em prol dos interesses de sua comunidade em Portugal", acrescenta a nota."Nos diálogos com as autoridades portuguesas, o Brasil tem reiterado seu interesse em trabalhar conjuntamente no combate à xenofobia. No contexto das mudanças nas leis migratórias portuguesas, o Brasil tem enfatizado a importância de garantir a segurança jurídica dos brasileiros, para sua plena integração e acesso a serviços públicos Em atualização..Chega convoca concentração contra Lula da Silva à porta do Palácio de Belém.O Lula que visita Portugal está fragilizado no Brasil