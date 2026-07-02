Último elefante de circo em Portugal já mora em santuário no Alentejo

O último elefante de circo em Portugal tornou-se no primeiro residente do santuário da Pangea, no Alentejo, inaugurando aquele que é considerado “o primeiro santuário de grande escala da Europa”, anunciou esta quinta-feira, 2 de julho, a Pangea Trust.Em comunicado, a organização indicou que este elefante fêmea, chamado Julie, já chegou ao santuário da Pangea, situado nos concelhos de Vila Viçosa e Alandroal, distrito de Évora, no âmbito de um acordo voluntário com o circo Victor Hugo Cardinali.“A primeira residente do Santuário de Elefantes Pangea marca o fim da presença de animais selvagens nos circos portugueses e um passo decisivo para o bem-estar dos elefantes em toda a Europa”, realçou a organização.."Depois de ter deixado África há quase 40 anos, Julie explora agora o seu novo ambiente ao seu próprio ritmo, por hectares de habitat natural, com os cuidados especializados de que necessita. Ela já tomou o seu primeiro banho de lama e poeira e começou a aventurar-se mais longe no habitat. Ela está a ficar mais corajosa a cada hora", diz a Pangeas.A sua chegada, num acordo voluntário com o Circo Víctor Hugo Cardinali, completa a implementação da proibição de animais selvagens nos circos em Portugal", explica a organização, recordando que a lei foi aprovada em 2018 e entrou em vigor na íntegra em 2024. "Mas Julie não podia sair do circo até que houvesse um lugar para onde ir", diz.Agora, naquele santuário, Julie receberá os cuidados de que necessita - tem alguns problemas de mobilidade e de saúde e mobilidade comuns na sua idade - "com o Sr. Cardinali a acompanhar de perto a sua adaptação à nova vida".“A Julie faz parte da nossa família há quase quarenta anos, por isso esta não foi uma decisão fácil, mas é a certa para ela", diz o empresário Víctor Hugo Cardinali, citado em comunicado.Além disso, espera-se que, em breve, Julie venha a ter a companhia de Kariba, outra elefanta africana, com mais de 40 anos, que vive atualmente sozinha num jardim zoológico na Bélgica, explica a Pangea.Localizado no Alentejo, o Pangea é um santuário de 400 hectares para elefantes - por enquanto fechado a visitantes -, "criado para dar a estes animais o espaço, a autonomia e a companhia de que necessitam para viver uma vida plena".*Com Lusa.Portugal é pioneiro: Julie deixa o circo e inaugura no Alentejo o 1.º santuário de elefantes da Europa.Dos zoos e circos às colinas dos Pardais. Como estão a chegar elefantes ao Alentejo para “vagar livremente”?