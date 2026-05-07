Julie (esq.), com a perda da sua companheira Samba, ficou só. Agora, já 'reformada' vai estrear o Santuário do Pangea, onde conhecerá Kariba. Com o tempo, poderá conhecer mais seis dezenas de elefantes naquelas terras do Alentejo.
Julie (esq.), com a perda da sua companheira Samba, ficou só. Agora, já 'reformada' vai estrear o Santuário do Pangea, onde conhecerá Kariba. Com o tempo, poderá conhecer mais seis dezenas de elefantes naquelas terras do Alentejo. FOTO: Vítor Hugo Cardinali
Sociedade

Portugal é pioneiro: Julie deixa o circo e inaugura no Alentejo o 1.º santuário de elefantes da Europa

Portugal aplicou a lei graças a uma cooperação rara entre o Circo Vítor Hugo Cardinali, o Estado e o Pangea Trust, entidade que lidera a iniciativa.
Adelaide Cabral
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