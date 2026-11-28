Apesar de estar sendo organizado há meses, o local do congresso só foi divulgado na sexta-feira, 27 de novembro. Imediatamente surgiram, nas redes sociais, apelos para que o Lisbon Stage cancelasse o evento.

No comunicado, a empresa também repudiou os ataques sofridos. "Repudiamos veementemente os ataques dirigidos não só ao Lisbon Stage, mas às produtoras responsáveis por outros eventos, que nada têm a ver com esta situação e que também foram alvo de acusações e tentativas de boicote nas redes sociais", escreve. Mais esclarece que não é uma produtora ou organizadora de eventos, mas sim, "uma casa de aluguer de espaços, que disponibiliza as suas instalações mediante contratação".

Mais críticas foram deixadas no comunicado. "Se existe algo que merece ser repudiado e boicotado, são as práticas de perseguição, difamação e intimidação contra quem não tem qualquer envolvimento com as ideias que estão a ser contestadas". "Discordar é um direito. Manifestar-se também. Mas atacar negócios, profissionais e famílias não é demonstração de diversidade, liberdade ou inclusão", complementam.

A Reconquista ainda não se pronunciou sobre o que vai fazer diante do cancelamento do local. A situação já ocorreu outras vezes, inclusivamente na edição do mesmo congresso de 2025, realizada no Porto. Em poucas horas foi encontrado um sítio que aceitasse acolher a convenção.

Esta também não será a primeira vez que escondem o real motivo do evento. Em 2024, a Assembleia Municipal de Lisboa acolheu o mesmo congresso, tendo explicado, mais tarde, que o grupo apresentou-se como jovens do partido Chega e que o evento seria "uma conferência sobre relação entre modernidade e coletivismo e os seus efeitos na sociedade portuguesa".

O grupo, com aproximações ao Chega, defende a deportação em massa de imigrantes e é conhecido por práticas de perseguição a imigrantes. O líder Afonso Gonçalves é arguido por incitamento ao ódio e já foi detido diversas vezes. Como o DN revelou recentemente, um dos planos da Reconquista é formar um partido político e eleger deputados ao Parlamento.

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