Porto. Defensores internacionais da deportação em massa reunidos este sábado
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Porto. Defensores internacionais da deportação em massa reunidos este sábado

A lista de participantes no evento mostra a ligação de Portugal a figuras extremistas, alguns condenados, com posições contra imigrantes.
Amanda Lima
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