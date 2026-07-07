Lisboa reabre parques florestais com o fim de situação de alerta

A Câmara de Lisboa decidiu reabrir esta terça-feira, 07 de julho, os parques florestais que encerrou, na sequência da situação de alerta decretada pelo Governo, devido a um “significativo agravamento do risco de incêndio rural. As medidas haviam sido de caráter execional."Fim da situação de alerta em Lisboa permite a reabertura dos parques com regime florestal. Com a decisão do Governo, terminam, também, as medidas de caráter excecional dos últimos dias na cidade", explica a autarquia, em comunicado. O município refere ainda o fim de "todas as restrições de acesso, circulação e permanência nestes espaços florestais e o encerramento ao trânsito do Parque Florestal de Monsanto".Desta forma, depois de estarem encerrados entre sexta e segunda-feira, estão reabertos os seguintes espaços florestais da capital: Encosta da Calçada de Carriche, Instituto Superior de Agronomia, Parque Central de Chelas, Parque da Bela Vista, Parque da Mata da Madre de Deus, Parque do Vale do Silêncio, Parque do Vale Fundão, Parque dos Moinhos de Santana, Parque Florestal de Monsanto (PFM), Parque José Gomes Ferreira, Parque Silva Porto, Quinta das Conchas e Lilases, Tapada da Ajuda e Tapada das Necessidades.A situação de alerta foi, no entanto, prolongada pelo Governo até às 23h59 de quinta-feira em dez distritos devido à persistência de condições meteorológicas que agravam o risco de incêndios rurais. Em comunicado, o Executivo liderado por Luís Montentegro justificou a decisão com a previsão de "grande adversidade" para os próximos dias, sobretudo nos distritos do interior do país. Temperaturas máximas acima dos 30 a 35 graus, humidade relativa do ar inferior a 20% em várias regiões, possibilidade de trovoadas secas e vento forte, com rajadas que poderão atingir os 40 quilómetros por hora, levaram o Governo a prolongar a situação de alerta nos distritos de Vila Real, Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro..Governo prolonga situação de alerta até quinta-feira em dez distritos devido ao risco de incêndio.Montenegro justifica situação de alerta com "altas temperaturas" e diz que acompanhará evolução "ao detalhe"