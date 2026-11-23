Entre 1 de janeiro e 22 de novembro deste ano, foram confirmados 24 casos de sarampo em Portugal, notificados através do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

“Todos os doentes que necessitaram de internamento já tiveram alta clínica”, referiu a DGS, apontando que existem também três casos suspeitos adicionais em investigação.

Os casos confirmados têm gerado um elevado número de contactos, a quem tem sido efetuada a avaliação do estado vacinal, assim como o encaminhamento para administração de vacina ou imunoglobulina quando necessário.

São também acompanhados para identificação precoce de sinais e sintomas sugestivos de doença para referenciação para cuidados de saúde em via dedicada, adiantou a DGS.

A DGS assegurou que mantém a monitorização, em permanência, da situação epidemiológica na Europa e no mundo, garantindo uma “comunicação de proximidade com os profissionais de saúde em Portugal, alertando-os para a importância de manter um elevado grau de suspeição e para a necessidade da respetiva notificação” no SINAVE.

A vacinação contra o sarampo “sempre teve uma adesão elevada em Portugal, sendo um dos principais fatores para a eliminação da doença e para a prevenção de surtos”, adiantou o comunicado.

Segundo referiu, a proteção dos mais vulneráveis, que ainda não foram vacinados ou que não podem ser vacinados - bebés com menos de 12 meses e pessoas com imunossupressão, entre outros - depende de coberturas vacinais elevadas, traduzindo-se na imunidade de grupo.

A DGS aconselhou a que se verifique o estado vacinal no boletim de vacinas ou na aplicação SNS 24, recordando que a vacina contra o sarampo faz parte do Programa Nacional de Vacinação.

No caso de apresentar sinais ou sintomas sugestivos de sarampo, como febre alta, tosse, rinite e ou conjuntivite, a que se segue erupção cutânea característica, que se espalha pelo corpo, deve ser evitado o contacto com outras pessoas e deve-se ligar para o SNS 24, com o número 808 24 24 24.

O sarampo é uma das infeções mais contagiosas e transmite-se de pessoa a pessoa por via aérea, através de gotículas ou aerossóis de pessoas infetadas (tosse ou espirro).

Habitualmente a doença é benigna, mas, em alguns casos, pode ser grave ou levar à morte.