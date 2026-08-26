9 casos de sarampo confirmados em Portugal este ano

Portugal registou nove casos confirmados de sarampo desde o início do ano. A informação foi avançada à Lusa pela Direção-Geral da Saúde (DGS), que considerou a elevada cobertura vacinal como uma "importante barreira" à transmissão do vírus no país.

"Portugal mantém elevadas coberturas vacinais contra o sarampo de acordo com o Relatório do Programa Nacional de Vacinação 2025, constituindo uma importante barreira à transmissão", salientou. A DGS assegurou ainda que acompanha a situação epidemiológica nacional e internacional, incluindo a evolução no Brasil e no estado de São Paulo.

De acordo com o organismo, três dos casos confirmados foram importados e outros três tiveram origem em Portugal. A origem dos três restantes está ainda em investigação.

A DGS recomeda a quem viaja para regiões afetadas que tenha a vacinação contra o sarampo atualizada, e que, especialmente se viajarem com crianças pequenas, realizem uma consulta pré-viagem para avaliar a necessidade de antecipar a vacinação.

O sarampo é uma das infeções mais contagiosas e transmite-se de pessoa a pessoa por via aérea, através de gotículas ou aerossóis de pessoas infetadas (tosse ou espirro). Habitualmente a doença é benigna, mas, em alguns casos, pode ser grave ou levar à morte.