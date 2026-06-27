Linhas de vida: aplicações de mensagens ajudam a polícia a encontrar desaparecidos

No debate público contemporâneo, as redes sociais e as aplicações de mensagens instantâneas são frequentemente apontadas como a raiz de inúmeros perigos para os mais jovens: do ciberbullying ao aliciamento, passando pela dependência dos ecrãs. Contudo, um caso recente na zona de Odivelas e da Pontinha revelou a outra face desta moeda tecnológica. Longe de serem apenas vetores de risco, estas plataformas do quotidiano estão a emergir como ferramentas de sobrevivência e canais inesperados de resgate policial.No passado dia 27 de maio, pelas 09h00, uma criança de 14 anos com dificuldades cognitivas, que se encontrava desaparecida da zona da Pontinha desde o dia anterior, foi localizada em segurança através de uma operação da Divisão Policial de Loures da PSP. O sucesso da intervenção não dependeu de equipamentos de espionagem sofisticados, mas sim do WhatsApp.Foi através desta aplicação comum que os agentes da Esquadra da Pontinha conseguiram estabelecer contacto com o menor, que ativamente informou a polícia de que "se encontrava perdido e necessitava de ajuda para regressar a casa". O jovem enviou fotografias do local envolvente, permitindo identificar a zona da Travessa do Grilo, no Beato, parte oriental de Lisboa. A partir daí, a PSP acionou a Esquadra das Olaias para proceder à recolha do menor, que rapidamente foi devolvido em segurança à sua mãe."Apesar de não haver registo de situações idênticas com uso da aplicação em causa, consideramos esta ocorrência como de sucesso", assumiu oficialmente o Comando da PSP ao DN.Este desfecho abre portas a uma reflexão profunda sobre como a tecnologia civil pode humanizar e agilizar a resposta das forças de segurança em situações de crise extrema.O "amortecedor emocional" do ecrãPara compreender por que razão um menor em pânico escolhe o WhatsApp em vez de uma chamada telefónica tradicional ou da abordagem a um polícia fardado, é preciso olhar para a psicologia. A comunicação escrita e visual através de uma aplicação familiar atua como um verdadeiro "amortecedor emocional", explica ao DN a psicóloga-forense Rute Agulhas."Para muitos jovens, sobretudo os que têm dificuldades cognitivas ou estão emocionalmente mais desorganizados, escrever ou enviar imagens é menos exigente do que falar em voz alta", aponta a especialista. De acordo com a psicóloga, "a escrita permite mais tempo para pensar, diminui a pressão da resposta imediata e reduz o medo de errar ou de não ser compreendido"..O ambiente digital é percebido como "seguro e controlável", permitindo ao jovem sentir que está no seu próprio "território e zona de conforto, usando uma ferramenta que domina", o que reduz drasticamente a ansiedade e a sensação de exposição. Além disso, Rute Agulhas sublinha que "a ausência de contacto visual ou de uma figura de autoridade fardada também reduz o impacto de estímulos que podem ser vividos como intimidantes", devolvendo ao menor a espontaneidade necessária para colaborar.A ponte com o Safe Call do Reino UnidoEste fenómeno de descompressão psicológica através do ecrã encontra um paralelo direto no modelo britânico Safe Call, um serviço confidencial e especializado gerido pela organização Missing People no Reino Unido. O Safe Call funciona como um canal seguro, recorrendo frequentemente a mensagens escritas e plataformas digitais para contactar jovens que fugiram de casa ou que enfrentam riscos de exploração.A sua filosofia baseia-se precisamente na premissa de que o contacto informal e digital minimiza o pânico de falar com uma autoridade judicial ou policial. Como resume Rute agulhas, o digital facilita "a comunicação quando o estado psicológico fragiliza a capacidade de pedir ajuda de forma tradicional".Contudo, enquanto no Reino Unido existe uma estrutura institucionalizada e independente para fazer esta ponte digital, em Portugal o caso de Odivelas desenrolou-se de forma orgânica e improvisada pela própria PSP. A ausência de uma plataforma nacional dedicada a este género de contacto força as autoridades portuguesas a depender da destreza imediata dos agentes operacionais e, acima de tudo, do bem-estar emocional do jovem para que este decida colaborar voluntariamente.O consentimento como chave no labirinto legalSe a psicologia explica a facilidade da comunicação, a legislação portuguesa impõe o quadro de realidade. Em Portugal, a proteção de dados e a reserva da vida privada são direitos escrupulosamente protegidos, o que limita severamente a atuação policial imediata na localização de telemóveis.O artigo 252.º‑A do Código de Processo Penal (CPP) prevê regras muito estritas para a obtenção de dados de localização celular pelas autoridades. Em regra, este rastreamento exige uma validação judicial prévia, um processo burocrático que colide frequentemente com a urgência de salvar uma vida em tempo útil. Um regra que abre, no entanto, uma exceção decisiva, como explicou ao DN o superintender Sérgio Soares, responsável pelas Relações Públicas da PSP: quando em causa está um perigo iminente para a vida, integridade física ou liberdade — como no desaparecimento de menores ou de pessoas com perturbações cognitivas. Nestes casos, disse, a polícia pode ativar de imediato a localização do telemóvel, podendo validar a medida a posteriori junto de um juiz nos dois dias subsequentes..No fundo, este critério de perigo iminente, permite a ativação de medidas tecnológicas extraordinárias, e estabelece uma ponte concetual direta com o sistema AMBER Alert dos Estados Unidos, onde a gravidade extrema e o risco imediato para a integridade de um menor constituem a chave ética e legal indispensável para espoletar mecanismos de emergência.No entanto, como frisou Sérgio Soares, as forças policiais continuam a ter de velar pela proteção de dados e pela reserva da vida privada, tal como a lei prescreve. E no caso de Odivelas, por exemplo, o nó cego da burocracia legal só foi desatado graças à cooperação do próprio jovem. Segundo revelou o superintendente, as imagens e a geolocalização puderam ser partilhadas e utilizadas de imediato pelas equipas no terreno porque o menor concordou voluntariamente em fazê-lo.Aqui, a psicologia e a lei fundem-se: foi precisamente a segurança emocional proporcionada pelo ambiente familiar do WhatsApp, conforme analisou Rute Agulhas, que permitiu ao jovem manter a calma necessária para cooperar e consentir na partilha dos dados. Sem este consentimento, facilitado pela ferramenta digital, a PSP enfrentaria barreiras jurídicas complexas que poderiam ter atrasado gravemente o resgate.O paradoxo da literacia digitalA experiência da Pontinha demonstra que as ferramentas digitais estendem pontes práticas valiosas. Na verdade, em termos estritamente práticos, o Comando da PSP já admite de forma clara que estas aplicações e redes sociais podem ajudar os polícias no terreno em dois grandes cenários operacionais.O primeiro é a localização de pessoas vulneráveis, seja através da partilha de fotografias do ambiente, para identificar o local exato, da ativação voluntária da geolocalização em tempo real, ou da viabilização da comunicação com cidadãos que apresentem sérias dificuldades de expressão verbal.O segundo é a comunicação em situações de crise, em que estas plataformas funcionam como um canal de contacto discreto quando a chamada de voz tradicional não é segura ou possível, permitindo ainda a troca paralela de informação com testemunhas ou familiares e garantindo um registo escrito da conversa que se torna útil para o processo.Todavia, as forças de segurança mantêm os pés assentes na terra. Na resposta enviada ao DN, a PSP alerta para limitações operacionais óbvias, como a dependência de "dados móveis", o "risco de falsificação de identidade ou localização" e as complexas "questões legais de privacidade".Este cenário coloca-nos perante um paradoxo estrutural que a psicologia forense acompanha de perto. "A literacia digital é simultaneamente um fator de proteção e um fator de risco", adverte Rute Agulhas. "Se, por um lado, dá autonomia ao jovem para pedir ajuda e colaborar ativamente no seu resgate, por outro, aumenta a sua exposição a perigos reais como o aliciamento e a manipulação online." A psicóloga forense nota que esta vulnerabilidade pode ser amplificada porque "jovens com dificuldades cognitivas ou emocionais têm mais dificuldade em avaliar intenções, reconhecer perigo ou estabelecer limites".Quanto à polícia, "a PSP não tem uma perspetiva diabolizadora acerca deste tipo de ferramentas; pelo contrário, se bem utilizadas podem ter grandes vantagens", clarifica o Comando desta força, apontando a sua utilidade tanto para menores, como para cidadãos seniores. A solução, defendem os especialistas e as autoridades, não passa pelo proibicionismo ou pela diabolização das redes sociais, mas sim pela capacitação para um uso seguro.A própria PSP, ciente deste novo paradigma, já se encontra a estudar o alargamento do seu histórico projeto físico "Estou Aqui" (que utiliza pulseiras com códigos para localizar crianças e idosos) a novas ferramentas digitais. No final do dia, o ecrã do telemóvel, tantas vezes criticado por isolar os jovens, está a demonstrar ser, também, o elo de ligação mais forte à segurança..Entrevista. “Até ao dia de hoje não existe diagnóstico de dependência de redes sociais”.Proibir redes sociais aos adolescentes? “Mas a minha mãe passa a vida agarrada ao telemóvel”