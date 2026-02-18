Proposta que proíbe acesso aos menores de 13 anos e limita aos menores de 16 está no Parlamento.
Proibir redes sociais aos adolescentes? “Mas a minha mãe passa a vida agarrada ao telemóvel”

O Parlamento aprovou a proibição do acesso às redes sociais para menores de 16 anos. O que os jovens e os especialistas acham da medida? Entre diferentes opiniões, uma é unânime: enquanto os adultos não derem o exemplo e diminuírem o vício, as crianças e adolescentes dificilmente vão perceber o sentido desta resolução.
