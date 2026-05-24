Entrevista. “Até ao dia de hoje não existe diagnóstico de dependência de redes sociais”
Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Entrevista. “Até ao dia de hoje não existe diagnóstico de dependência de redes sociais”

O psicoterapeuta João Nuno Faria é contra a proibição dos telemóveis no 3.º ciclo e no secundário. Defende que a escola devia ajudar as famílias a lidar com a utilização da tecnologia pelos jovens.
Carlos Ferro
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