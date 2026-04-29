Ligações fluviais entre Lisboa e margem sul do Tejo podem ter perturbações esta quinta-feira à tarde

A TTSL – Transtejo Soflusa, empresa que assegura as ligações fluviais entre Lisboa e a margem sul do Tejo, admitiu esta quarta-feira (29 de abril) que poderá haver perturbações nas carreiras regulares durante a tarde de quinta-feira devido a um plenário de trabalhadores."Por motivo de realização de Plenário Geral, convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da TTSL – Transtejo Soflusa, preveem-se constrangimentos no serviço regular de transporte fluvial, entre as 14h30 e as 17h30", refere uma nota publicada na página oficial da empresa na internet.Os trabalhadores da TTSL – Transtejo Soflusa reúnem-se esta quinta-feira em plenário, entre as 14h30 e as 17h30, na Estação Fluvial do Cais do Sodré, em Lisboa, para discutirem as propostas de negociação coletiva.Segundo um comunicado da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS), a administração da empresa mantém a proposta inicial de atualização nos termos definidos pelo despacho do Governo para as empresas públicas.No despacho 1173-A/2026, de 2 de fevereiro, publicado no Diário da República, o Governo autorizou um "aumento da massa salarial global das empresas do setor empresarial do estado até 4,6% em 2026”, tendo em conta todos os efeitos e componentes remuneratórias e uma "atualização de 56,58 euros para quem tem uma remuneração base bruta até 2.631,62 euros".A FECTRANS considera, no entanto, que se trata de uma proposta “insuficiente, tendo em conta o atual contexto de forte aumento do custo de vida”.No comunicado, a FECTRANS alerta ainda para um conjunto de propostas da administração da TTSL de alterações ao atual Acordo de Empresa (AE), algumas das quais dizem ter “impactos negativos na remuneração mensal dos trabalhadores”..Transtejo vai testar ligação Seixal-Barreiro-Lisboa aos fins de semana