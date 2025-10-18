Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
LBP definiu 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir no próximo ano para os bombeiros voluntários.
LBP definiu 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir no próximo ano para os bombeiros voluntários.Foto: Maria João Gala / global Imagens (Arquivo)
Sociedade

Liga dos Bombeiros ameaça com protestos devido à "gravidade da situação” atual e falta de resposta do Governo

Ponto mais importante é o estatuto dos bombeiros voluntários com contratos de trabalho nas associações humanitárias, documento há muito prometido e que contempla carreira e índice remuneratórios.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O conselho nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) analisa neste sábado, 18 de outubro, a atual situação no setor, que classifica “de grave”, e decide se vai avançar com medidas de protesto devido à falta de resposta do Governo.

Pela primeira vez o conselho nacional da LBP, órgão com competência para tomar decisões deliberativas entre congressos e composto por 50 elementos das federações distritais dos bombeiros, vai reunir-se na sede da Liga, em Lisboa, para “analisar a situação atual no setor dos bombeiros e tomar medidas”, segundo aquela entidade.

O presidente da LBP, António Nunes, disse à Lusa que o conselho nacional vai reunir “perante a gravidade da situação” e decidir se os bombeiros vão avançar com protestos que podem vir a realizar-se em Lisboa ou em outras cidades.

António Nunes referiu que desconhece qual a decisão que os membros do conselho nacional vão tomar, uma vez que existem “duas posições extremas”.

“Há conselheiros com mais agressividade e querem avançar já com protestos e outros mais conservadores que, reconhecendo que é preciso fazer alguma coisa, querem dar mais algum tempo ao Governo”, disse.

O que está em causa, segundo o presidente da LBP, é o valor contemplado no Orçamento do Estado para as associações humanitárias de bombeiros, os cortes no transporte de doentes e a criação de um estatuto para os bombeiros que trabalham nas corporações de voluntários.

António Nunes considerou que é “inferior ao que era expectável, face ao aumento do ordenado mínimo nacional”.

O valor previsto no Orçamento do Estado para o financiamento das corporações de bombeiros voluntários é de cerca de 37 milhões de euros em 2026, mais 2,2 milhões de euros do que este ano.

A liga defendeu o montante de 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir no próximo ano para os bombeiros voluntários no âmbito deste financiamento, cuja distribuição se baseia em critérios de risco e da atividade de cada corporação.

O Orçamento do Estado para 2026 prevê um corte de 12 milhões de euros para o transporte de doentes não urgentes, o que a Liga contesta uma vez que os bombeiros não foram consultados.

Para António Nunes, o ponto mais importante é o estatuto dos bombeiros voluntários com contratos de trabalho nas associações humanitárias, documento há muito prometido e que contempla carreira e índice remuneratórios.

Esta reunião do conselho nacional acontece numa altura em que estão a surgir no seio dos bombeiros voluntários movimentos inorgânicos, que já organizaram uma concentração junto parlamento e têm previstos mais protestos.

Também hoje dirigentes da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP) e do Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (SNBP) vão estar reunidos nos Açores para debater o futuro dos bombeiros profissionais, nomeadamente a necessidade de uma reorganização legislativa do setor.

LBP definiu 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir no próximo ano para os bombeiros voluntários.
Bombeiro que agrediu mulher em frente ao filho na Madeira vai para casa com pulseira eletrónica
LBP definiu 49,38 milhões de euros como o valor mínimo a transferir no próximo ano para os bombeiros voluntários.
Portugal tem 12.800 bombeiros e é 3.º pior da UE a investir em proteção contra fogos
Orçamento de Estado
Bombeiros
Liga dos Bombeiros Portugueses
sindicato

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt