Junho começa com temperaturas "acima dos valores" normais para a época do ano no interior do país

Se a última quinzena de maio está a ser marcada por temperaturas acima do que é normal para a época do ano, com valores a ultrapassarem, em algumas regiões, os 40 graus Celsius, o início de junho também deverá contar com dias de calor a fazer lembrar o verão, com máximas que podem chegar aos 35º.Ainda assim, a primeira semana do mês (de 1 a 7 de junho) "deverá ser menos quente que a anterior, em particular no litoral", mas "deverão manter-se ainda valores elevados de temperatura máxima no interior", prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).São esperados, no entanto, aguaceiros fracos. O anticiclone dos Açores "irá deslocar-se ao longo da semana e localizar-se a oeste do arquipélago, devendo estender-se em crista para a Península Ibérica, com o fluxo a ser predominantemente do quadrante oeste, que "não será intensa e irá permitir a passagem de sistemas frontais em dissipação, que originarão alguma precipitação fraca, em especial no litoral Norte e Centro, e influenciarão as temperaturas nas zonas litorais", explica o IPMA.Apesar de se esperar uma descida nos termómetros, as temperaturas previstas para a primeira semana de junho "deverão estar acima dos valores usuais para a época do ano no interior do país". Assim sendo, as previsões indicam que "a temperatura máxima deverá variar entre 21°C e 31°C nas regiões do interior Norte e Centro, na região Sul variará entre 27°C e 35°C, no litoral ocidental deveremos ter temperaturas máximas entre 19°C e 29°C e no litoral sul deveremos ter temperaturas máximas entre 23°C e 34°C".Já as temperaturas mínimas deverão oscilar entre 8°C e 17°C nas regiões do interior Norte e Centro e entre 11°C e 17°C na região Sul, sendo que nas zonas litorais os valores deverão variar entre 12°C e 19°C, segundo as previsões do IPMA.Para quem irá iniciar as idas à praia no início do mês, saiba que a "temperatura da água terá uma tendência de descida ao longo da semana, devendo apresentar valores entre os 16°C e os 18°C na costa ocidental, sendo que na costa sul se esperam valores entre os 16°C e os 19°C"..Onda de Calor atinge regiões a sul do Tejo. Mora chegou aos 40,3ºC