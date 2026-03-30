Jovem usa foice para matar durante um jogo de futebol em Almada

Um jovem de 16 anos ficou esta segunda-feira em prisão preventiva sob a suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado de uma homem de 22 anos. A agressão aconteceu na sexta-feira passada, dia 27 de março, durante um jogo de futebol, num recinto desportivo em Almada.Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), na sequência de um conflito entre os dois grupos que jogavam futebol, o elemento de uma das equipas "fez uso de uma foice, que tinha transportado para o local, atingindo com gravidade um outro jovem da equipa rival".A PJ, que contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP) neste caso, explica que a vítima "foi assistida no local, pelo INEM, e posteriormente transportada para o Hospital Garcia de Orta, onde ficou internado em estado grave, vindo a falecer, no dia de hoje [segunda-feira, 30 de março], em consequência das graves lesões que lhe foram infligidas na cabeça e região abdominal".Após ser detido o agressor, de nacionalidade estrangeira tal como a vítima, foi "presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, com possibilidade futura de aplicação de prisão domiciliária com vigilância eletrónica"..Jovem atingido na cabeça após discussão. Alegado agressor foi detido.PJ detém homem por matar sem-abrigo a golpes de ferro