Jovem atingido na cabeça após discussão. Alegado agressor foi detido

Uma discussão num estabelecimento de diversão noturna em São Marcos da Serra, São Bartolomeu de Messines, terminou com o disparo de vários tiros com uma caçadeira por parte de um jovem de 22 anos, que foi entretanto detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela presumível autoria dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, detenção de arma proibida e dano. O detido terá acertado na zona do pescoço e da cabeça de um outro jovem, com 24 anos, que se encontra hospitalizado em coma induzido, com prognóstico reservado. De acordo com informação divulgada esta terça-feira, 3 de março, pela PJ, o incidente deu-se na noite de domingo, dia 1, na sequência de uma discussão "por motivos fúteis" num estabelecimento de diversão noturna em São Marcos da Serra."A discussão foi apaziguada por terceiros que ali se encontravam, tendo o suspeito abandonado o local. Instantes depois, regressou armado com uma caçadeira e atingiu, com dois disparos, a viatura da vítima, vindo a causar danos na carroçaria e vidros", descreve a PJ, acrescentando que antes de abandonar o local, o agressor efetuou mais três disparos para o ar.Apesar do incidente e dos estragos na viatura, a vítima deslocou-se depois para outro estabelecimento de diversão noturna, na zona de São Bartolomeu de Messines, na companhia de amigos. E, ao sair do carro, terá sido surpreendido de novo pelo agressor, que ali o aguardava, desferindo-lhe um tiro, com a caçadeira, na zona do pescoço e da cabeça, "provocando-lhe ferimentos muitos graves, encontrando-se hospitalizada na Unidade de Cuidados Intensivos, em coma induzido, com prognóstico reservado". Com a colabração da GNR, a PJ identificou, localizou e deteve o suspeito, que será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, e apreendeu a arma de fogo que terá sido utilizada.