O caso está a ser investgado pela PJFoto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Populares encontram crânio humano numa zona de floresta em Braga

Além das ossadas, havia restos de roupas no local.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária está a investigar um crânio humano que foi descoberto por populares, na segunda-feira, 2 de março, numa zona de floresta em Adaúfe, Braga.

Segundo avança o Correio da Manhã, esta descoberta macabra aconteceu pelas 15h00 de segunda-feira por pessoas que passavam na zona. Além do crânio, que se encontrava bastante deteriorado, havia roupas, também desgastadas.

A GNR foi chamada ao local após a descoberta, tendo o caso passado para a alçada da PJ, que recolheu as ossadas e que as irá analisar para tentar descobrir a identidade.

