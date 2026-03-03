Populares encontram crânio humano numa zona de floresta em Braga

A Polícia Judiciária está a investigar um crânio humano que foi descoberto por populares, na segunda-feira, 2 de março, numa zona de floresta em Adaúfe, Braga.Segundo avança o Correio da Manhã, esta descoberta macabra aconteceu pelas 15h00 de segunda-feira por pessoas que passavam na zona. Além do crânio, que se encontrava bastante deteriorado, havia roupas, também desgastadas. A GNR foi chamada ao local após a descoberta, tendo o caso passado para a alçada da PJ, que recolheu as ossadas e que as irá analisar para tentar descobrir a identidade.