Agente de 57 anos ficou ferido.
Agente de 57 anos ficou ferido.Pedro Correia / Global Imagens
Sociedade

Jovem que esfaqueou PSP dentro de esquadra fica em preventiva

Crime aconteceu na sexta-feira no final da manhã, em Marrazes, concelho de Leiria.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Ficou em prisão preventiva o jovem que terá esfaqueado um agente da Polícia da Segurança Pública (PSP) dentro de uma esquadra em Marrazes, no concelho de Leiria. O suspeito, de 19 anos, foi presente a tribunal no sábado, 18 de abril, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa. A informação foi avançada pela agência Lusa.

O indivíduo já foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Jovens de Leiria e poderá vir a responder pelo crime de homicídio na forma tentada. O ataque ocorreu na sexta-feira à tarde, quando o agente foi atingido com vários golpes de faca em diferentes zonas do corpo, incluindo na região do pescoço.

O polícia, de 57 anos, foi assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital de Leiria, onde permanece em observação. Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga, “tendo sido rapidamente localizado e intercetado por polícias da PSP, culminando na sua detenção”, explicou a PSP em comunicado divulgado na altura.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso e ainda não foram divulgadas as motivações do crime. Uma das hipóteses em análise é a de o jovem sofrer de perturbações mentais.

Agente de 57 anos ficou ferido.
Agente da PSP esfaqueado dentro de esquadra
Agente de 57 anos ficou ferido.
Mulher em estado grave após ser esfaqueada na via pública em Leiria
PSP
Leiria
crime
agente da PSP

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt