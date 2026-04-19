Jovem que esfaqueou PSP dentro de esquadra fica em preventiva

Ficou em prisão preventiva o jovem que terá esfaqueado um agente da Polícia da Segurança Pública (PSP) dentro de uma esquadra em Marrazes, no concelho de Leiria. O suspeito, de 19 anos, foi presente a tribunal no sábado, 18 de abril, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa. A informação foi avançada pela agência Lusa.O indivíduo já foi conduzido ao Estabelecimento Prisional de Jovens de Leiria e poderá vir a responder pelo crime de homicídio na forma tentada. O ataque ocorreu na sexta-feira à tarde, quando o agente foi atingido com vários golpes de faca em diferentes zonas do corpo, incluindo na região do pescoço.O polícia, de 57 anos, foi assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital de Leiria, onde permanece em observação. Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga, “tendo sido rapidamente localizado e intercetado por polícias da PSP, culminando na sua detenção”, explicou a PSP em comunicado divulgado na altura.A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso e ainda não foram divulgadas as motivações do crime. Uma das hipóteses em análise é a de o jovem sofrer de perturbações mentais..Agente da PSP esfaqueado dentro de esquadra.Mulher em estado grave após ser esfaqueada na via pública em Leiria