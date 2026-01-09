Mulher em estado grave após ser esfaqueada na via pública em Leiria

Uma mulher de 46 anos foi esta sexta-feira, 9 de janeiro, esfaqueada nos Pousos, concelho de Leiria, tendo sido transportada em estado grave para o Hospital de Santo André, avança a Lusa, que cita fonte dos Bombeiros Sapadores.O crime ocorreu ao início da tarde, pelas 14h00, na via pública, adiantou o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública (PSP), explicando que decorrem diligências de investigação para apurar as circunstâncias.Duas pessoas estão nas instalações da PSP para serem identificadas, alegadamente envolvidas no crime.