O jovem é de nacionalidade ucraniana e desapareceu na sexta-feira.
O jovem é de nacionalidade ucraniana e desapareceu na sexta-feira.Foto: AMN
Sociedade

Jovem está desaparecido na praia da Ursa há mais de 48 horas

A operação de busca foi interrompidas ao início desta noite. A partir desta segunda-feira, serão realizadas "no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional".
Amanda Lima
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Há mais de 48 horas um jovem de 26 anos está desaparecido nas águas da Praia da Ursa, em Sintra. De acordo com comunicado da Autoridade Marítima Nacional (AMN), as buscas foram interrompidas no início desta noite, 30 de agosto e serão retomadas na manhã desta segunda-feira, 31 de agosto.

Nas operações, coordenadas pelo capitão do Porto e comandante Local da Polícia Marítima de Cascais, estiveram empenhados tripulantes da Estação Salva-vidas de Cascais e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, do Projeto “SeaWatch". Os Bombeiros Voluntários de Almoçageme também atuaram. As equipas trabalharam durante toda a tarde de sexta, sábado e domingo, com pausas somente à noite.

Na retomada dos trabalhos, a operação será realizada no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional. O jovem é de nacionalidade ucraniana e desapareceu na sexta-feira, 28 de agosto, enquanto estava a banhos com amigos. De acordo com a AMN, segundo o que foi possível apurar, o jovem encontrava-se a banhos acompanhado por amigos, tendo entrado em dificuldades na zona de rebentação e acabado por desaparecer.​

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