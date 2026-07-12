Incidentes aumentam nas ondas de calor.
Incidentes aumentam nas ondas de calor.Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

Afogamentos nas praias e piscinas estão a aumentar. 100 pessoas morreram em 7 anos

Apenas nos primeiros dias de julho foram registadas três mortes. Jovens e crianças são a maioria dos casos. Associação diz que país está “na estaca zero” em estratégia.
Amanda Lima
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