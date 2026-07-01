Jovem da Feira acusado de instigar massacres no Brasil condenado a seis anos de prisão
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Jovem da Feira acusado de instigar massacres no Brasil condenado a seis anos de prisão

Leitura do acórdão decorreu no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo o coletivo de juízes dado como não provada a grande maioria dos factos imputados pelo Ministério Público
DN/Lusa
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O jovem de 19 anos, residente em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, acusado de instigar massacres em escolas no Brasil, incluindo um em que morreu uma adolescente, foi esta quarta-feira (1 de julho) condenado no tribunal local a seis anos de prisão.

A leitura do acórdão decorreu no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo o coletivo de juízes dado como não provada a grande maioria dos factos imputados pelo Ministério Público (MP) ao arguido.

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