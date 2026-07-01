Jovem da Feira acusado de instigar massacres no Brasil condenado a seis anos de prisão

O jovem de 19 anos, residente em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, acusado de instigar massacres em escolas no Brasil, incluindo um em que morreu uma adolescente, foi esta quarta-feira (1 de julho) condenado no tribunal local a seis anos de prisão.A leitura do acórdão decorreu no Tribunal de Santa Maria da Feira, tendo o coletivo de juízes dado como não provada a grande maioria dos factos imputados pelo Ministério Público (MP) ao arguido. .Adiada sentença de jovem acusado de usar internet para instigar massacres .Jovem português suspeito de planear ataques em escolas é investigado em quatro inquéritos no Brasil