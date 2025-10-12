Jovem baleado em Leiria dirige-se ferido à Esquadra da PSP

Um jovem de 18 anos, de nacionalidade venezuelana, dirigiu-se nesta madrugada de domingo, 12 de outubro, à Esquadra da PSP de Leiria, com um ferimento na zona lombar. O homem apresentou-se na esquadra pelas 5h30, afirmando ter sido baleado momentos antes no exterior de um estabelecimento de diversão noturna no centro da cidade, revela o Comando Distrital da PSP de Leiria em comunicado. Segundo a PSP, o jovem "apresentava um ferimento na zona lombar, afigurando-se ter um projéctil alojado no interior do corpo".Foi-lhe prestado o socorro no local e, de seguida, foi encaminhado para o Hospital de Leiria onde foi assistido. A PSP de Leiria teve, em simultâneo, conhecimento que no Quartel dos Bombeiros se encontrava um outro indivíduo com ferimentos de arma branca. Segundo apurou, terá estado envolvido na mesma ocorrência.Uma equipa de Investigação Criminal da PSP deslocou-se ao local, tendo sido localizados dois invólucros e preservado o espaço, bem como as imagens de videovigilância.Atendendo às características do crime cometido, foi acionada a Polícia Judiciária, a quem caberá agora a investigação.Os dois homens já tiveram alta hospitalar..Cinco feridos em queda de helicóptero em praia da Califórnia (com vídeo).Quando os cuidados paliativos dão “a esperança que falta" e até “mais anos de vida”