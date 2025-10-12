Cinco feridos em queda de helicóptero em praia da Califórnia (com vídeo)

Um helicóptero que sobrevoava uma popular praia do sul da Califórnia, EUA, no sábado, 11 de outubro, perdeu subitamente o controlo e começou a girar no ar, perdendo altitude e colidindo com palmeiras. Cinco pessoas ficaram feridas e foram hospitalizadas, não tendo sido dadas informações sobre a sua situação clínica.De acordo com os bombeiros de Huntington Beach, três dos feridos eram pessoas que estavam naquela praça onde o helicóptero caiu e dois seguiam a bordo.Os vídeo publicados nas redes sociais mostram o helicóptero a planar e, de repente, a começar a girar e a perder altitude até embater. .Desconhecem-se os motivos do acidente.