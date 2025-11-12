Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Fernandes fundou a Techari, Associação Nacional e Internacional Cigana, em 2020. Grande parte do trabalho da Techari é nas escolas, com mediadores ciganos, para certificar que as crianças da comunidade "percebam que é ali que está o futuro, que é dali que tudo parte".Leonardo Negrão
Sociedade

José Fernandes: “Se Salazar fosse vivo já tinha mandado prender André Ventura”

O presidente da associação cigana Techari entendeu reagir ao ataque contínuo de André Ventura às pessoas da sua comunidade. E pergunta: "Vão continuar a deixá-lo difamar-nos?"
Publicado a
