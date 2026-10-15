Jornalistas do Diário de Notícias recebem prémio "Analisar a Pobreza na Imprensa"

A jornalista Amanda Lima e o fotorrepórter Leonardo Negrão receberam esta quinta-feira, 15 de outubro, os diplomas e os troféus relativos ao 1.º prémio na categoria de Imprensa Nacional da IX Edição do Prémio de Jornalismo "Analisar a Pobreza na Imprensa".

A distinção é atribuída pela EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza e pelo seu Conselho Nacional de Cidadãos.

O galardão consagrou a grande reportagem "AIMA: dois anos à procura de um rumo e de como comunicar com os migrantes", publicada no Diário de Notícias a 28 de outubro de 2025. O trabalho documentou de perto a incapacidade dos serviços da Agência para a Integração, Migrações e Asilo em dar resposta aos utentes, ilustrando o drama das noites passadas em filas à porta das instalações na tentativa de obter atendimento.

Leia no link abaixo a reportagem: