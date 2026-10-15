Jornalistas do Diário de Notícias recebem prémio "Analisar a Pobreza na Imprensa"
A jornalista Amanda Lima e o fotorrepórter Leonardo Negrão receberam esta quinta-feira, 15 de outubro, os diplomas e os troféus relativos ao 1.º prémio na categoria de Imprensa Nacional da IX Edição do Prémio de Jornalismo "Analisar a Pobreza na Imprensa".
A distinção é atribuída pela EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza e pelo seu Conselho Nacional de Cidadãos.
O galardão consagrou a grande reportagem "AIMA: dois anos à procura de um rumo e de como comunicar com os migrantes", publicada no Diário de Notícias a 28 de outubro de 2025. O trabalho documentou de perto a incapacidade dos serviços da Agência para a Integração, Migrações e Asilo em dar resposta aos utentes, ilustrando o drama das noites passadas em filas à porta das instalações na tentativa de obter atendimento.
Leia no link abaixo a reportagem:
Os dois profissionais do DN exibiram os diplomas oficiais e os troféus em acrílico alusivos à iniciativa, que visa valorizar a cobertura mediática rigorosa sobre exclusão social e pobreza, sem a reprodução de estigmas ou preconceitos.
Além da reportagem do DN, ao nível da imprensa nacional foram também distinguidos, com a segunda e terceira posições respetivamente, os trabalhos Barracas na área de Lisboa – O regresso do problema que nunca desapareceu (Público, 28 de setembro de 2025) e Imigrantes com diploma lutam para ter trabalho qualificado (Expresso, 4 de setembro de 2025).
Na categoria Imprensa Regional, foram premiados outros três trabalhos, um do Diário de Coimbra (Livros e conversas que viajam da biblioteca até às várias IPSS), que ficou na primeira posição; outro do Portomosense (Em pleno direto… Fez-se Natal com a história de Jorge Cardinali) e outro do Reconquista (Casas da câmara continuam a degradar-se).