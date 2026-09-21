Diário de Notícias vence Prémio de Jornalismo “Analisar a Pobreza na Imprensa”

A reportagem AIMA: dois anos à procura de um rumo e de como comunicar com os migrantes, dos jornalistas Amanda Lima e Leonardo Negrão, foi distinguida na IX Edição do Prémio de Jornalismo “Analisar a Pobreza na Imprensa” da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza com o 1.º lugar na Categoria Imprensa Nacional.

O trabalho, publicado a 28 de outubro de 2025, tentava perceber porque é que, dois anos depois de ter sido criada, a Agência para Integração, Migrações e Asilo não funcionava como fora planeada, dando conta da incapacidade para implementar um sistema de comunicação eficaz com aqueles que necessitavam dos seus serviços e das filas de imigrantes que passavam noites à porta na esperança de virem a ser atendidos.

Nesta edição do prémio da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza, que distingue trabalhos jornalísticos que "abordam a pobreza e a exclusão social sem reforçar preconceitos ou representações negativas sobre as pessoas que as vivem", foram analisados 24 trabalhos jornalísticos, 15 de imprensa nacional e nove de imprensa regional.

Além da reportagem do DN, ao nível da imprensa nacional foram também distinguidos, com a segunda e terceira posições respetivamente, os trabalhos Barracas na área de Lisboa – O regresso do problema que nunca desapareceu (Público, 28 de setembro de 2025) e Imigrantes com diploma lutam para ter trabalho qualificado (Expresso, 4 de setembro de 2025).

Na categoria Imprensa Regional, foram premiados outros três trabalhos, um do Diário de Coimbra (Livros e conversas que viajam da biblioteca até às várias IPSS), que ficou na primeira posição; outro do Portomosense (Em pleno direto… Fez-se Natal com a história de Jorge Cardinali) e outro do Reconquista (Casas da câmara continuam a degradar-se).