Jornalistas da revista Visão conseguem 200 mil euros para disputar leilão do título

Os jornalistas da Visão conseguiram mais de 200 mil euros em doações na campanha de arrecadação lançada recentemente. A meta foi atingida este sábado, 17 de janeiro. Assim, o grupo já tem dinheiro suficiente para disputar o título em leilão, que pode ocorrer já nos próximos dias. A campanha, publicada no site Go Found Me é intitulada "Não fechem os olhos".Até a publicação deste texto, o crowfounding já contava com mais de 208 mil euros arrecadados. A doação principal, referida pela plataforma online, foi de 25 mil euros e é anónima. Atualmente, a revista é mantida por 12 jornalistas.Após a decisão judicial, a Trust In News anunciou o despedimento coletivo dos 80 trabalhadores do grupo. Entretanto, alguns jornalistas da Visão decidiram continuar. Em entrevista recente ao DN, o diretor Rui Tavares Guedes, disse que "o público está a responder positivamente ao que temos feito".O objetivo, ao comprar a revista, é "continuar neste caminho independente e livre, que é importante", afirmou o diretor. O valor de 200 mil euros foi estipulado para uma empresa formada pelos jornalistas, que será criada do zero. Os jornalistas querem iniciar um plano de negócios que definem como "prudente e realista" com um prazo de dez anos. "Sabendo que não queremos dar um passo maior que a perna, mas sabendo que há uma viabilidade económica que é possível, como está, aliás, demonstrado. Nós estamos a trabalhar, neste momento, para a massa insolvente da Trust In News e não estamos a acumular dívidas. Pelo contrário, até o nosso trabalho tem servido para pagar alguma dívida anterior", diz o diretor, que confirma que ainda há salários em atraso.