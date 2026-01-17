Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Sociedade

Jornalistas da revista Visão conseguem 200 mil euros para disputar leilão do título

Campanha online chegou a mais de 208 mil euros este sábado, 17 de janeiro.
Amanda Lima
Publicado a
Atualizado a

Os jornalistas da Visão conseguiram mais de 200 mil euros em doações na campanha de arrecadação lançada recentemente. A meta foi atingida este sábado, 17 de janeiro. Assim, o grupo já tem dinheiro suficiente para disputar o título em leilão, que pode ocorrer já nos próximos dias. A campanha, publicada no site Go Found Me é intitulada "Não fechem os olhos".

Até a publicação deste texto, o crowfounding já contava com mais de 208 mil euros arrecadados. A doação principal, referida pela plataforma online, foi de 25 mil euros e é anónima. Atualmente, a revista é mantida por 12 jornalistas.

Após a decisão judicial, a Trust In News anunciou o despedimento coletivo dos 80 trabalhadores do grupo. Entretanto, alguns jornalistas da Visão decidiram continuar. Em entrevista recente ao DN, o diretor Rui Tavares Guedes, disse que "o público está a responder positivamente ao que temos feito".

O objetivo, ao comprar a revista, é "continuar neste caminho independente e livre, que é importante", afirmou o diretor. O valor de 200 mil euros foi estipulado para uma empresa formada pelos jornalistas, que será criada do zero.

Os jornalistas querem iniciar um plano de negócios que definem como "prudente e realista" com um prazo de dez anos. "Sabendo que não queremos dar um passo maior que a perna, mas sabendo que há uma viabilidade económica que é possível, como está, aliás, demonstrado. Nós estamos a trabalhar, neste momento, para a massa insolvente da Trust In News e não estamos a acumular dívidas. Pelo contrário, até o nosso trabalho tem servido para pagar alguma dívida anterior", diz o diretor, que confirma que ainda há salários em atraso.

Jornalismo
Leilão
imprensa
Negócios
revista Visão

