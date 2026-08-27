A tendência não é tão recente.
A tendência não é tão recente.Foto: Pedro Correia / Global Imagens
Sociedade

Já não há idade para voltar à universidade: ensino online ganha força em Portugal

Na Universidade Europeia Online são cerca de 4000 alunos em mais de 60 cursos, uma das maiores ofertas à distância do país.
Cynthia Valente
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