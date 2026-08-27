Já não há idade para voltar à universidade: ensino online ganha força em Portugal

De acordo com os últimos dados do Eurostat, o ensino online está a ganhar popularidade, tanto em Portugal como no conjunto da União Europeia (UE). No nosso país, 38,53% dos internautas recorreram a cursos online ou materiais educativos digitais no último ano, números acima da média da UE (34,8%). A tendência não é tão recente. A percentagem de internautas que recorreram a cursos online ou materiais educativos digitais passou de 21,4% em 2019 para 34,8% em 2025, segundo o Eurostat. A pandemia acelerou uma mudança que já estava em curso, tornando o ensino digital mais visível e socialmente aceite. Ao DN, a reitora da Universidade Europeia Online, Hélia Gonçalves Pereira, explica que começaram “há cinco anos com a convicção de que o ensino online não podia ser simplesmente uma transposição para o digital daquilo que se fazia presencialmente”. Os cursos online na universidade começaram em 2021 e atualmente conta com cerca de quatro mil estudantes em regime de ensino à distância, inscritos em dezenas de licenciaturas e mestrados. “O que mais me surpreendeu foi perceber a dimensão da procura por uma universidade que, de forma clara, se adapta à vida das pessoas, cujo ciclo de vida passa por fases diferentes que exigem modelos de oferta formativa adaptados e customizados”, refere. A pandemia, acrescenta, foi um marco neste crescimento, apesar de a mudança já estar em curso, “tornou o ensino online mais visível e mais aceite”. E a procura está relacionada também com outros fatores, a partir do perfil de quem busca esse tipo de estudo. “Hoje temos uma população adulta que trabalha, tem responsabilidades familiares e não pode simplesmente interromper a sua vida para voltar a estudar. Ao mesmo tempo, as profissões estão a mudar e as pessoas percebem que precisam de continuar a aprender. Todos estes fatores levam a que o ensino a distância seja uma efetiva oportunidade para todos os stakeholders”, detalha a reitora. A forma como a população ativa olha para o Ensino Superior, afirma, “tem vindo a passar de uma perspetiva em que se estudava numa determinada fase da vida para uma lógica em que a aprendizagem acompanha a vida profissional e pessoal, e pode acontecer em qualquer fase da nossa vida”. Na UE, os países líderes em eLearning são os Países Baixos, com a maior percentagem (60,2%); a Irlanda (59,7%); Finlândia (50,7%) e Suécia (50,6%). Portugal ocupa o 10.º lugar na tabela. Já a Roménia ocupa a última posição, com 11,8%. Não existe uma “idade certa” para estudarSe a demografia empurra o sistema para a mudança, o caminho de regresso às salas de aula por parte dos profissionais está ainda longe de ser fácil. Hélia Gonçalves identifica algumas dificuldades que condicionam esta escolha, colocando o foco numa barreira invisível, mas “de forte impacto social” que é “a ideia de que existe uma idade certa para estudar”. “Depois existem obstáculos muito concretos - conciliar trabalho e família, os custos, os horários, as deslocações. É por isso que a flexibilidade deixou de ser apenas uma vantagem competitiva. É uma condição para que muitas pessoas possam efetivamente aceder ao ensino superior”, afiança. Para a responsável, o sucesso deste novo ecossistema académico assenta na capacidade de as instituições perceberem que o perfil do estudante mudou drasticamente e exige respostas diferenciadas por parte do corpo docente e administrativo. “Uma pessoa que regressa à universidade aos 40 anos não pode ser tratada como alguém que acabou de sair do ensino secundário”, defende. Hélia Gonçalves apela à ação e à responsabilização do próprio setor. “Temos de reconhecer a experiência, as responsabilidades e as circunstâncias de vida de cada estudante. E, neste caso, são as Universidades as principais responsáveis por encontrar soluções à medida deste perfil de procura”, conclui. Os dados mais recentes mostram uma recuperação da procura por formação entre os adultos. Em 2025, 16,9% dos adultos em Portugal participaram em programas de educação ou formação, o valor mais elevado registado desde 2011 e acima da média da União Europeia, de 13,7%, segundo dados divulgados com base no Eurostat. .Alunos do interior e com menos recursos continuam a ser os mais penalizados no acesso ao ensino superior.Percentagem de docentes sem habilitação profissional aumentou