Sociedade

IPMA. "O que preocupa é a duração deste episódio de calor"

Chefe do setor de vigilância explica que temperaturas "na ordem dos 40 graus" no território continental só devem aliviar na próxima semana. Massa de ar quente afeta toda a Península Ibérica.

"A duração deste episódio de calor" é o que preocupa as autoridades neste momento. Quem avalia é Jorge Ponte, chefe da divisão de previsão meteorológica e vigilância do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em entrevista ao DN.

"Principalmente as regiões do litoral não estão tão habituadas a ter temperaturas da ordem dos 40 graus durante tantos dias seguidos, estamos a falar de cinco, seis dias com temperaturas dessa ordem. O interior pode prolongar um pouco mais", explica o especialista.

Esta onda de calor é um fenómeno parecido ao que afetou outros países europeus na semana passada, como França, que registou um aumento de 30% de mortes neste período, anunciaram as autoridades de saúde nesta sexta-feira, 3 de julho.

"Houve uma onda de calor bastante significativa na Europa, mas foi uma massa de ar quente também, com as características semelhantes àquela que agora nos está a afetar, embora não seja a mesma situação meteorológica. Essa situação foi ultrapassada, a massa de ar deslocou-se para leste e este é um novo episódio, mas que desta vez afetou mais Portugal continental e Espanha, neste caso a Península Ibérica", diz Jorge Ponte.

O IPMA elevou de 10 para 12 o número de distritos que estão sob aviso vermelho devido ao calor, situação que se mantém até domingo na maioria destes territórios: Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria e Setúbal.

O Governo declarou situação de alerta até o final de segunda-feira, 06 de julho. A declaração implica, a nível operacional, "a elevação do grau de prontidão e resposta operacional" da GNR e da PSP, "o aumento do grau de prontidão e mobilização de equipas de emergência, de saúde pública e apoio social".

Há ainda várias restrições em vigor para minimizar os riscos de incêndios. As autoridades apelam à população que tenham "comportamentos seguros" neste momento. Em conferência de imprensa na tarde de quinta-feira, 02 de julho, entidades das áreas da segurança, cuidados e socorro alertaram em uníssono que a situação é séria e que são necessários comportamentos de prevenção.

Jorge Ponte, chefe de divisão de previsão meteorológica e vigilância do IPMA.
"Este é um momento sério". Autoridades reforçam a necessidade de prevenção na onda de calor e incêndios
Jorge Ponte, chefe de divisão de previsão meteorológica e vigilância do IPMA.
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