IPMA eleva de 14 para 17 distritos sob aviso amarelo este sábado
Foto: Nuno Veiga / Lusa
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IPMA eleva de 14 para 17 distritos sob aviso amarelo este sábado

Na atualização feita ao início da tarde deste sábado, o IPMA juntou-lhe os distritos do Porto, Aveiro e Braga. A exceção é Viana do Castelo.
DN/Lusa
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O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou este sábado, 5 de setembro, de 14 para 17 o número de distritos sob aviso amarelo até às 21h00, sendo a exceção Viana do Castelo. No aviso feito na sexta-feira, o IPMA assinalou, por causa do tempo quente, sob aviso amarelo os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre até às 19h00 de sábado.

Na atualização feita ao início da tarde deste sábado, o IPMA juntou-lhe os distritos do Porto, Aveiro e Braga.

Em Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o IPMA alerta para a ocorrência de trovoada, precipitação forte e rajadas de ventos entre os 70 e 90 km/hora.

Nos restantes, os avisos são de valores elevados da temperatura máxima e abrangem Évora, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja e Portalegre.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

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