Calor está de volta. Termómetros deverão ultrapassar os 40 graus esta quinta-feira

Onze distritos do continente vão estar na quinta e na sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, com valores elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo para os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Setúbal, Vile Real e Viseu vai estar em vigor entre as 9:00 de quinta-feira, 3 de setembro, e as 18:00 de sexta-feira, 4.

O IPMA prevê para quinta-feira um aumento da temperatura máxima na generalidade do território entre os 34 e os 38 graus e nas regiões do interior a sul da Serra da Estrela, incluindo Vale do Tejo, Beira Baixa e Alentejo, deverão ter valores da ordem dos 40 a 42 graus.

Na Faixa Costeira as temperaturas serão ligeiramente inferiores e variar entre os 25/26 graus e os 30 e os 31 graus, que serão mais na Faixa costeira da região Sul.

De acordo com o IPMA, é provável que na quinta-feira haja poeiras do Norte de África nas regiões mais a sul.

Por causa do tempo quente, o IPMA colocou já esta quarta-feira 30 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro em perigo muito elevado de incêndio rural.

Na quinta-feira, o perigo de incêndio rural vai agravar-se no interior Norte e Centro, Alentejo e Algarve.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

*Com Lusa