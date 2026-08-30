Após dias amenos, calor volta com força

Os dias com cara de outono pareciam ter vindo para ficar, mas ainda não é desta. As temperaturas mais amenas e sol menos forte darão lugar a dias típicos de verão esta semana por todo o país. O aumento das temperaturas já é sentido este domingo, com máximas acima dos 25º graus.

Segundo o Insituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), a alteração "deve-se a uma influência gradual de uma região anticiclónica no Golfo da Biscaia". A temperatura sobe mais a partir do meio da semana.

Os termómetros podem mesmo chegar aos 40 ºC nos próximos dias. "A temperatura máxima irá apresentar valores entre 20 e 35 °C no início da semana, aumentando para valores entre 30 e 40 °C, com exceção da faixa costeira com valores entre 25 e 30 °C, a partir do meio da semana. Os valores mais elevados irão sempre ocorrendo na região Sul", destaca o IPMA.

Não estão descartadas noites tropicais na costa sul do Algarve, na região Sul junto à fronteira com Espanha e na também região de Lisboa. O fenómeno ocorre quando a temperatura mínima não desce abaixo dos 20 °C durante a noite.

Já o vento "irá por soprar fraco a moderado, sendo em regime de nortada na faixa costeira ocidental, predominando do quadrante leste a partir do meio da semana".